Le immagini dell’abbattimento di altri due silos per cereali nella diretta di Cagliaripad.

Ore 14.39, va giù un altro pezzo di silos del porto di Cagliari. Tanti curiosi in attesa dalle 13, poi all’improvviso un boato con tre colonne della struttura che vanno giù e sollevano un polverone che nasconde quello che rimane dei vecchi magazzini per lo stoccaggio del grano.

Oggi sono state demolite le parti più vicine alla torre di servizio, abbattuta sette giorni fa. Ma sarà un film a puntate: prima di cambiare davvero lo skyline di Cagliari e consentire la piena visibilità dei monti di Capoterra, saranno necessarie altre due demolizioni programmate per le settimane successive alle feste pasquali. Tutto questo mentre sulla rete circolano video e simulazioni di quello che non è stato possibile realizzare: un hotel sul porto.

L’Autorità portuale ci ha anche provato. Ma non ha trovato nessuno pronto a raccogliere la sfida. Inevitabile quindi l’abbattimento del silos ormai pericolante nato negli anni Settanta proprio per raccogliere il grano in arrivo o in partenza nel porto di Cagliari.