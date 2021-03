‘Basta abbandoni’. Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti portata avanti dal Comune di Cagliari con lo scopo di chiamare tutti i cagliaritani a collaborare sia nel corretto conferimento che con la segnalazione di atti di inciviltà.

Nell’ultimo video pubblicato, il sesto, si possono notare delle persone scendere da una macchina in un luogo appartato, scaricare una poltrona e andare via in tutta fretta. Una città pulita e sgombra dai rifiuti passa soprattutto dal comportamento di chi la vive. In città sono presenti diversi impianti di telecamere che hanno consentito di individuare e sanzionare pesantemente coloro che hanno abbandonato i rifiuti.

Guarda il video: