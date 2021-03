Il Teatro del Segno lancia la campagna “Teatri Sicuri” 2021 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari. In occasione dello screening effettuato questa mattina nella Parrocchia di Sant’Eusebio, coloro che si sono sottoposti al test sierologico anti Covid hanno ottenuto un biglietto gratuito per uno spettacolo, a scelta, tra quelli in cartellone nella prossima Stagione di “Teatro Senza Quartiere” 2020-2021. “In questa difficile situazione il mondo della cultura e dello spettacolo può e deve fare la sua parte per la tutela della salute – sottolinea il direttore artistico Stefano Ledda – un appello al senso di responsabilità, un invito a prestare attenzione e cercare di proteggere le persone più fragili e vulnerabili, a cominciare dagli anziani, ma non solo”.

Un’ iniziativa nel segno dello stretto legame con il rione dove Stefano Ledda è nato e cresciuto, ha vissuto con i suoi coetanei la vita dell’oratorio e dove quattro anni fa ha dato vita all’idea di aprire un “teatro di quartiere”. Il TsE rappresenta un prezioso palcoscenico e uno spazio “ritrovato” in uno dei quartieri periferic della città. Un luogo strategico per ripensare la geografia urbana, un punto di riferimento per gli abitanti del rione ma non solo, un presidio culturale aperto alle diverse sollecitazioni e istanze del territorio.

Il TsE ospita, oltre alla stagione “Teatro Senza Quartiere” e alla rassegna “Teatro e Marmellata” per bambini e famiglie, laboratori, spettacoli e mostre, incontri ed eventi in sinergia con artisti, enti e associazioni tra cui la band hip hop new school Royal Ismi (dove Ismi sta per Is Mirrionis). “Teatri Sicuri 2021 è un’iniziativa, ispirata all’attuale emergenza pandemica, che associa alla magia del palcoscenico l’attenzione e il rispetto per gli altri – conclude Ledda- confidando nella disponibilità e nella maturità del pubblico e di tutti coloro che hanno a cuore il bene comune. Un modo per prepararci, tutti insieme, alla prossima riapertura, ricordandoci che i teatri, è stato dimostrato, sono luoghi sicuri”.