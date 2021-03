Monserrato: sgominata la baby gang responsabile dei raid notturni, 6 ragazzini traditi dai social

I Carabinieri di Monserrato (Ca) hanno scoperto e denunciato i responsabili dei raid notturni compiuti in diverse vie del centro nella notte tra il 14 e il 15 marzo scorso. Si tratta di sei ragazzini di età compresa tra i 14 e i 18 anni residenti nell’hinterland. I Carabinieri hanno sviluppato in brevissimo tempo i pochi elementi a disposizione partendo dai filmati degli impianti di videosorveglianza dislocati in diverse zone del paese e sono stati, quindi, svolti accertamenti nelle banche dati delle Forze di Polizia.

Hanno poi eseguito le comparazioni antropometriche, sentite persone informate sui fatti e analizzati indizi che emergevano da alcune piattaforme social. Proprio dai social sono emersi elementi fondamentali che, comparati con le informazioni già a disposizione dei militari, hanno consentito di rintracciare e identificare i 6 giovani responsabili dei fatti, commessi anche con l’ausilio di un martello frangivetri, probabilmente rubato da un mezzo pubblico e utilizzato per rompere i cristalli delle autovetture.