Banda di ragazzini, dopo un pestaggio, circonda una volante e minaccia i poliziotti Nello scorso fine settimana una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Sassari è intervenuta in via Mercato, in centro storico città, a seguito di diverse chiamate al 113 per sedare una aggressione ai danni di un passante ad opera di una banda di giovanissimi teppisti.

All’arrivo della Polizia i giovani sono scappati velocemente ma uno di questi, il principale autore del pestaggio, nel tentativo di sfuggire al fermo, è stato preso dai poliziotti e ha opposto resistenza strattonando, scalciando e spintonando gli agenti, provocando ad uno delle lievi lesioni. Nel mentre, i complici, circa quaranta persone, tra ragazzi e ragazze, ritornati sui propri passi hanno circondato la pattuglia della Polizia con atteggiamento minaccioso nel tentativo di favorire la fuga del complice e minacciando pesantemente i diversi abitanti del quartiere che erano scesi per strada per sostenere l’intervento delle forze dell’ordine. Con l’immediato arrivo di altre Volanti di rinforzo, i facinorosi sono riusciti a dileguarsi tra le vie de centro storico. Tutti i partecipanti ai gravi disordini, giovanissimi, erano in apparente stato di alterazione psicofisica da abuso di bevande alcooliche.

Il giovane fermato dalla Polizia, di soli 15 anni è stato denunciato alla Procura per i Minorenni per resistenza pluriaggravata aggravata a pubblico ufficiale, lesioni e minacce gravi e affidato ai propri genitori. L’episodio si è verificato al culmine di una situazione di progressivo degrado segnalata alla Questura di Sassari dagli abitanti della zona i quali avevano lamentato che tali luoghi sono divenuti meta di bivacco e stazionamento di decine di giovanissimi, prevalentemente durante il fine settimana, dediti ad ubriacarsi smodatamente consumando alcoolici acquistati presso i vicini negozi, schiamazzano, imbrattano i luoghi con immondizia, bottiglie e cocci di vetro, escrementi e urina, ed infine, arrecando continuo disturbo, molestie e minacce alla popolazione residente e ai passanti che tentano di rimproverarli.

E’ stata quindi avviata una immediata istruttoria dagli Agenti della Divisione Anticrimine della Questura conclusa con l’emanazione a carico del minore, di un severo Daspo Urbano deciso dal Questore di Sassari, con il quale è stato imposto, per la durata di un anno, il divieto di accesso o anche il solo stazionamento nei pressi di esercizi pubblici di somministrazione anche per asporto, di bevande alcooliche di qualsiasi genere, e locali di pubblico trattenimento, ubicati nel centro urbano della città di Sassari e delimitati all’interno di un ampio perimetro ben circoscritto.

Il provvedimento del Questore, applicabile anche ai minori di anni 18, è stato adottato a norma del Dl 14 del 20 febbraio 2017 e “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” allo scopo di garantire la tutela della salute, sicurezza e tranquillità pubblica e per scongiurare altri comportamenti idonei a compromettere l’integrità fisica e morale dei minorenni.

La violazione degli obblighi costituisce reato punito severamente e consente l’inasprimento del divieto in atto. Sono chiaramente in corso altre indagini della Polizia volte all’identificazione dei restanti partecipanti ai disordini.