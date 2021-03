La Primavera è arrivata, anche dal punto di vista climatico, ma per avere bel tempo soleggiato e lunghi pomeriggi miti bisognerà attendere ancora alcuni giorni. “L’ anticiclone che di recente ha favorito di spalla la discesa del vortice artico sul Mediterraneo si allunga sul Mare Nostrum – chiarisce Alessandro Gallo, ex maresciallo dell’Aeronautica Militare e attuale meteorologo di Meteo Network Sardegna – stabilizzando il tempo e assicurando giornate meno ventose con temperature più gradevoli, sta anche frenando in parte le correnti umide atlantiche”.

Sulla Sardegna questa condizione favorisce l’arrivo di giornate più miti e temperature più gradevoli. “L’Isola – prosegue l’esperto – ha le carte in regola per regalare la stagione primaverile con tutte le sue caratteristiche, cioè quella di essere una stagione di transizione con ritagli di tempo invernale in particolare nelle prime decadi e scampoli estivi al termine”. Il rischio è quello di avere ancora giornate di clima incerto.

“Per il fine settimana – annuncia Gallo – sulla Sardegna si farà sentire marginalmente un impulso atlantico col transito di una copertura compatta tra il tardo venerdi e il sabato senza fenomeni significativi associati. Per la giornata di domenica più ampie le schiarite a parte il settore costiero orientale dove qualche nube compatta non mancherà”.

Resta ancora un po’ di vento, ma in compenso si alzeranno le temperature. “Anche la ventilazione si presenta debole e variabile – conferma l’esperto – con qualche rinforzo costiero nel pomeriggio salvo una temporanea corrente sciroccale tra venerdì e sabato sensibile più che altro sulle coste. Le temperature saranno in graduale aumento e rientreranno nei valori termici primaverili, in particolare nel fine settimana con minime che si attesteranno tra i 5/9 gradi e massime comprese tra 16/18, con locali bolle anche di 20 gradi”.

La tendenza dell’ultima settimana a cavallo tra fine marzo e Pasqua si presenterà ancora altalenante. “Si chiude il mese di marzo in un contesto meteo tipicamente primaverile – sottolinea Gallo – con uno sguardo alla linea di tendenza dell’inizio di aprile con una probabilità di qualche disturbo atlantico che potrebbe essere accompagnato da brevi precipitazioni intermittenti. Ma questa chiaramente è solo una tendenza, visto che non possiamo fare previsioni attendibili con un arco temporale così lungo”.