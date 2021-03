Villasimius, opposizione: “Sindaco vaccinato”. Dessì: “Fatto per non sprecare dosi”

Gianluca Dessì, sindaco di Villasimius, qualche giorno fa è finito al centro delle polemiche per essersi vaccinato contro il Covid insieme ad altri esponenti della Giunta. La notizia è stata denunciata dall’opposizione di centrosinistra che ha accusato il primo cittadino di essersi vaccinato nonostante non rientri fra le categorie prioritarie.

Gli stessi consiglieri comunali d’opposizione hanno successivamente presentato un’interrogazione in Consiglio comunale. Ma la risposta del sindaco Dessì non si è fatta attendere e, con un video pubblicato su Facebook, ha spiegato che si è vaccinato perché molte persone “che facevano parte della lista degli aventi diritto hanno rinunciato”. In altre parole: alla fine della giornata dedicata alla somministrazione delle dosi del vaccino a Villasimius, sono rimaste sei fiale già diluite, “tra le 25 e le 30 dosi già pronte per la somministrazione”. Poiché non era disponibile un frigo per conservare le dosi, il responsabile, dichiara il sindaco, ha così deciso di somministrarle ai pochi presenti in quanto “a quell’ora non era possibile reperire altri anziani cui certamente avremmo ceduto il posto”.

“Avrei lasciato volentieri il posto a qualcun altro”, commenta nel video Gianluca Dessì.