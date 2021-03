Blue Air potenzia le sue operazioni in Italia rilanciando la rotta dalla sua base di Torino a Cagliari. La compagnia aerea introdurrà quattro voli settimanali tra Torino e Cagliari, a partire dal 28 marzo. I prezzi partono da 14,99 euro/solo andata, tasse ed un cambio gratuito incluso.

I collegamenti vengono operati lunedì, mercoledì, venerdì e domenica con partenza da Torino alle 13:20 e da Cagliari alle 15:25. “Siamo lieti di offrire più opzioni di viaggio ai nostri clienti rilanciando la rotta molto richiesta per Cagliari da Torino – afferma Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer di Blue Air – Nonostante le attuali restrizioni, siamo fiduciosi che le misure implementate produrranno risultati significativi e che i nostri clienti saranno in grado di volare verso le loro destinazioni preferite. Siamo sempre impegnati a sviluppare il nostro network da Cagliari offrendo un servizio clienti di prima classe a prezzi molto convenienti”.

Secondo Renato Branca Amministratore delegato Sogaer “la partnership avviata lo scorso anno con con Blue Air sulla rotta da Cagliari per Torino è risultata vincente, tanto che il vettore riprende il collegamento all’esordio della nuova summer, il 28 marzo. Ringrazio Blue Air per aver creduto nel potenziale dell’Aeroporto di Cagliari e per la ripresa della linea per Torino, che rafforza l’offerta di voli da e per il Nord Italia, fondamentali sia in termini di business travel sia per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni”.