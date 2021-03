Ieri notte durante un servizio per il controllo del rispetto delle norme anti Covid-19, i Carabinieri di Thiesi (Ss)hanno sanzionato G.S., ozierese disoccupato di 38 anni e già noto alle forze dell’ordine, perché fermato in paese alla guida della sua macchina violando il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza e l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, senza giustificato motivo, imposti dall’attuale normativa anti Covid-19.

Il giovane è già stato sanzionato in precedenza per analoghe condotte.