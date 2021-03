La Giunta ha rimodulato il progetto di sviluppo territoriale della Rete metropolitana del nord Sardegna. Un intervento che “non comporta maggiori oneri aggiuntivi per le casse regionali – ha spiegato l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino – ma che ci consente di supportare i territori che hanno manifestato criticità nelle procedure di realizzazione dei progetti”.

Cinque gli interventi programmati: a Sassari si potrà procedere con la riqualificazione di Casa Serena (800mila euro) e con quella ambientale e paesaggistica delle borgate dell’Argentiera e di Palmadula e della località di Porto Palmas per un importo complessivo di 1,4 milioni. A Sorso, con 800mila euro, è interessato il Polo Culturale della Billellera. L’intervento prevede la riqualificazione architettonica e messa in sicurezza dell’area della fontana della Billellera e del palazzo storico ex mercato civico, oltre alla creazione di un centro polivalente (teatro-sala congressi).

Sempre a Sorso sarà possibile procedere con la realizzazione di un “Centro esperenziale in Agricoltura”, (CeiA), presso l’ex caserma dei Carabinieri, e di un “Polo del Gusto” (600mila euro). Infine, Valledoria vedrà portata avanti la riqualificazione degli impianti sportivi con uno stanziamento di 1,5 milioni.