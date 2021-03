Le aveva detto di essere sotto l’effetto di un maleficio riuscendo così a estorcerle in pochi mesi 15mila euro.

Il sedicente santone, Alessandro Ambu di 42 anni, dopo essere stato denunciato dalla stessa vittima, una 60enne di Quartu, ha patteggiato tre anni e sei mesi di reclusione: era stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Quartu a ottobre dello scorso anno per estorsione.

Con lui, qualche mese dopo, era stata arrestata anche la madre. Ieri davanti alla Gup del tribunale di Cagliari, Ermengalda Ferrarese, il 42enne ha patteggiato i tre anni e mezzo, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. L’uomo dovrà anche pagare una multa di duemila euro. La vittima era rappresentata dagli avvocati Roberto Cao e Giuseppe Putzu. La posizione della madre è stata stralciata e per lei è stata fissata l’udienza per il 15 giugno prossimo.

