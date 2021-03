Si sono aggravate le condizioni dell’uomo rimasto ustionato nel primo pomeriggio in seguito all’esplosione della sua villetta, nel quartiere Sant’Orsola, alla periferia di Sassari. Mario Gavino Fara, di 58 anni, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata, dove lotta per sopravvivere. La Procura di Sassari ha aperto un fascicolo per incendio colposo e posto sotto sequestro l’abitazione.

La pm Maria Paola Asara ha affidato le indagini alla Polizia locale di Sassari. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, svolta dagli agenti municipali e dai vigili del fuoco, ad esplodere sarebbe stata una delle due bombole del gas che la famiglia teneva in camera da letto, forse per alimentare delle stufe. Il 58enne è stato travolto dallo scoppio e ha riportato ustioni e ferite su tutto il corpo. L’anziana madre si è salvata perché al momento dell’esplosione si trovava nel giardino della villetta.