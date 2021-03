Rimpasto in vista in Sardegna. “Ci sarà una valutazione complessiva della Giunta non troppo in là”, ha confermato oggi il governatore Christian Solinas. Al momento, in seguito alla scomparsa di Roberto Frongia, esponente dei Riformatori, resta libera la casella dei Lavori pubblici. Il partito ha già fatto una proposta di sostituzione: l’attuale direttore generale del Mater Olbia Franco Meloni.

Ma, ha chiarito il presidente della Regione, “credo sia preferibile una soluzione di transizione a quella di far dimettere qualcuno da altri incarichi per attribuirgli un assessorato che non si sa se domani resterà lì”. Il posto, dunque, nella verifica potrebbe non andare ai Riformatori. “Non ho la sfera di cristallo, non so cosa accadrà quando l’assetto della Giunta sarà ridiscusso completamente – ha precisato Solinas – al momento però, ho confermato tutto l’ufficio di gabinetto dell’assessore Frongia, manca solo la figura di vertice ma tutta la struttura e lo staff è quello dei Riformatori”.

Martedì il governatore parteciperà all’atteso vertice di maggioranza che precede la seduta dell’Aula dedicata alla riforma degli Enti locali.