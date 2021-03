Con due ordinanze, il sindaco di Capoterra Francesco Dessì ha stabilito la chiusura, in via precauzionale, del locale scolastico utilizzato dalla classe 3B della scuola primaria, facente capo al 1° Circolo Didattico di Capoterra fino al 2 aprile, con la conseguente interruzione dell’attività didattica in presenza della classe interessata e dei rispettivi docenti, e la chiusura della scuola secondaria di primo grado di Frutti d’oro fino al 6 aprile.

Al 26 marzo, i nuovi casi di positività al Covid a Capoterra erano 2. Non si registra nessun guarito. Sono invece 44 le persone in isolamento domiciliare, 4 in ospedale e una in altra struttura.