La Sirenetta della Disney arriva in Sardegna. Il colosso cinematografico americano avrebbe scelto la Gallura come scenario per il remake del film d’animazione che nel 1999 sbancò ai botteghini. Il condizionale, però, è ancora d’obbligo. Infatti, la notizia, anticipata da un quotidiano regionale, non è ancora del tutto ufficiale, ma l’organizzazione è già in moto e a maggio la produzione, la troupe e i protagonisti prenderanno casa a Santa Teresa Gallura, dove quasi sicuramente avrà base il quartier generale. Le riprese potrebbero essere fatte tra Santa Teresa, Castelsardo e Golfo Aranci.

Dopo l’operazione realizzata tra Olbia e le coste galluresi nel 2017 da George Clooney, regista e autore della mini-serie “Catch 22” prodotta da Sky Atlantic e Paramount Television, la Sardegna e in particolare il quadrante nordorientale tornano quindi sotto i riflettori del grande cinema internazionale. La Sirenetta sarà la 21enne cantante Halle Bailey, mentre il Re Tritone sarà il premio Oscar Javier Bardem.