Cinquecentomila vaccini Sputnik donati dai russi che fanno le vacanze in Costa Smeralda aiuterebbero la Sardegna a diventare Covid free molto in fretta. L’idea è del patron di Studio Vacanze Giovanni Sanna che al presidente della Regione Christian Solinas ha proposto di riunire i russi attorno a un tavolo.

Per il momento l’iniziativa è stata sposata dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais che ha ricordato che “lo Sputnik è in fase di autorizzazione, in ogni caso tutti i vaccini che possono essere messi a disposizione della Sardegna sono ben accetti”. Quindi, “assolutamente sì all’iniziativa ma tenendo ferme le indicazioni ministeriali e delle autorità sanitarie, e in ogni caso tutto va coordinato all’interno di un piano vaccinale di cui la Regione Sardegna deve conservare la regia”