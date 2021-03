La Cina ha annunciato l’imposizione di nuove sanzioni, questa volta verso “individui ed entità” statunitensi e canadesi. Nei giorni scorsi analoghe misure erano state prese da Pechino contro europei e britannici dopo la tornata di sanzioni occidentali verso la Cina per la violazione dei diritti umani della minoranza uigura nello Xinjiang.

I provvedimenti presi da Pechino consistono nel divieto di ingresso in territorio cinese, di Hong Kong e Macau, per due componenti della commissione Usa per la libertà religiosa internazionale, Gayle Manchin e Tony Perkins, oltre al deputato canadese Michael Chong e ad una commissione parlamentare canadese per i diritti umani, ha specificato il ministero degli Esteri cinese.