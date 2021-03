Intorno alle 13 è pervenuta alla Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco una richiesta di intervento in via Pietro Nenni a Usini per un incendio scoppiato in un garage.

Una squadra operativa dalla sede centrale è stata inviata sul posto, dove si è provveduto allo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della zona. Il pronto intervento ha impedito che l’incendio si propagasse anche all’abitazione vicina al garage. Fortunatamente non si registrano feriti ma il locale è completamente distrutto: la copertura in fibrocemento è crollata. Intervenuta anche squadra NBCR per la presenza di fibrocemento.

Sul posto i carabinieri della stazione di Usini.