La Live Nation ha fatto sapere che sono confermati i primi headliner: gli Aerosmith si esibiranno venerdì 10 giugno 2022, i biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata della band di Steven Tyler del 13 giugno 2020, poi riprogrammata all’11 giugno 2021, restano validi per il nuovo show della formazione statunitense del 2022.