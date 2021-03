La battaglia di Peoplefly per liberare i cieli sardi dal monopolio diventa un tema di carattere nazionale, infatti nei giorni scorsi il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo sulla compagnia aerea di Andrea Caldart.

“È una battaglia giuridica in punta di diritto che però apre uno scenario di concorrenza anche nel trasporto aereo falcidiato dalla pandemia, la particolarità è che avviene su rotte tendenzialmente svantaggiate, coperte da incentivi per la continuità territoriale, perché teoricamente sarebbero a fallimento di mercato per una domanda non adeguata per tutto l’anno: cioè le rotte da Milano e Roma per Olbia, Alghero e Cagliari”, scrive il Corriere.

“Attualmente Alitalia (e ancora prima Air Italy, ex Meridiana) viene sussidiata dalla regione Sardegna e da un contributo dello Stato per consentire alla compagnia in amministrazione straordinaria di continuare a volare per garantire i collegamenti con l’isola, ma Andrea Caldart è di altro avviso – prosegue il quotidiano – con la sua Peoplefly dice di poter portare voli charter da e per la Sardegna a condizioni di mercato se l’Enac spacchettasse tra i diversi vettori le cosiddette bande, cioè le fasce orarie in cui volare sulla Sardegna: «Così trasportiamo la gente, stabiliamo le rotte e determiniamo il costo a seggiolino. Solo a rendicontazione finita potrebbe esserci un contributo pubblico basato sulla differenza del non venduto rispetto ai posti garantiti — dice Caldart — ma abbiamo fatto alcune proiezioni sulla Sardegna e il tasso di riempimento è del 92% sull’arco annuale». Cioè 92 posti venduti ogni 100 offerti. Così non si dilapiderebbero soldi pubblici dati ad Alitalia che pochi sanno come si compongono”.