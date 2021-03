I carabinieri di Iglesias (Su) hanno arrestato B.F.F. 34enne, disoccupato iglesiente, con obbligo di dimora in quel comune, in ottemperanza ad una ordinanza emessa dalla Procura di Cagliari, in quanto l’uomo non aveva ottemperato alle prescrizioni impostegli con la misura per vicende relative a violazioni in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato condotto nella sua abitazione ove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.