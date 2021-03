Incidente stradale nel pomeriggio in viale Marconi fronte Lidl, a Cagliari.

Un 43enne residente in provincia, per cause ancora da accertare, è stato sbalzato dal suo motociclo MV Agusta mentre percorreva viale Marconi.

Al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi, diverse ipotesi sulle possibili cause e non si esclude un sinistro con fuga da parte di un secondo veicolo.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.