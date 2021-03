Durante alcuni lavori nelle strade cittadine, una condotta idrica di distribuzione è stata danneggiata e molti abitanti di Nuoro sono rimasti senz’acqua questa mattina.

Per eseguire la riparazione i tecnici di Abbanoa hanno dovuto sospendere l’acqua del serbatoio di accumulo di Cuccullio. Tanti i disservizi nell’approvvigionamento nelle zone di Su Nuraghe, Tanca Manna, Sacro Cuore, Badu ‘e Carros, Quadrivio, Piazza Veneto. Monte Gurtei, via Trieste, via Dalmazia e tutta la zona di Nuoro Nuova.

L’ente idrico fa sapere che i lavori si concluderanno alle 14.30.