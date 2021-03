Nel pomeriggio di sabato i militari della Capitaneria di Porto in servizio nella Sala operativa di Guardia Vecchia, a La Maddalena (Ss), hanno i Carabinieri dell’isola segnalando di aver visto, tramite l’apparato di videosorveglianza, due persone che si erano introdotte all’interno della stessa installazione militare, precisamente in un casottino ubicato sul lato est. I carabinieri si sono recati sul posto insieme agli agenti della polizia locale e appena giunti, hanno sorpreso due persone intente a staccare, con mazzetta e scalpello, una rotaia in ferro costituente elemento strutturale portante del tetto, mentre una seconda rotaia era stata già divelta poco prima dal muro ed appoggiata a terra e pronta ad essere portata via.

I due, vistisi sorpresi in flagranza, hanno tentato in un primo momento di dileguarsi ma sono stati prontamente bloccati. Portati in caserma sono stati identificati in B.K.., albanese di 46 anni domiciliato a La Maddalena, ed il figlio M.K., di 23 anni. I due sono stati trattenuti per il fine settimana in camera di sicurezza e giudicati con rito direttissimo questa mattina. L’arresto è stato convalidato.