Il numero dei comuni sardi in lockdown continua ad aumentare. Anche Burcei, nel sud Sardegna si tinge di rosso e finisce in lockdown. Nelle ultime due settimane, infatti, sono stati riscontrati 19 nuovi casi di positività al Covid19, motivo per il quale il sindaco Simone Monni ha annunciato che firmerà con un’ordinanza l’istituzione della zona rossa per 14 giorni.

“Ci è stato comunicato che il tasso dei casi positivi calcolato negli ultimi 7 giorni – afferma il sindaco – è ben superiore al valore previsto per legge di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti criterio per l’individuazione delle zone rosse; inoltre, è stato evidenziato che in buona parte dei casi esaminati vi è la condizione tipica di presenza di variante del virus, con la probabilità di un ulteriore incremento della diffusione del virus”. “Vi raccomando la massima prudenza – è l’appello del sindaco di Burcei ai cittadini – e il rigoroso rispetto di tutte le prescrizione in vigore per contenimento della diffusione dell’epidemia”.

