Nel corso della notte, nel centro abitato di Uri (ss), attualmente classificato come “zona rossa” per l’elevata percentuale di positivi al Covid-19, durante un servizio preventivo per la verifica del rispetto delle disposizioni anti pandemiche, i carabinieri hanno sanzionato due 17enni del luogo perché, senza giustificato motivo, camminavano per le vie del paese violando l’obbligo di permanenza domiciliare notturno imposto dall’ordinanza sanitaria.