Un incessante via vai di giovani verso l’abitazione di un pregiudicato ha attratto l’attenzione dei Carabinieri e ieri i militari dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Valledoria hanno fatto scattare il blitz. In manette è finito F.F., sassarese di 37 anni, da tempo trasferitosi in paese. L’uomo è stato sorpreso nella sua abitazione con 35 dosi di cocaina pronte per essere smerciate e dovrà rispondere della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa, oltre alla cocaina, i carabinieri hanno trovato anche della marijuana, diverse centinaia di euro in contanti probabile provento dell’attività illecita, della sostanza da taglio per lo stupefacente, del materiale per il suo confezionamento in dosi ed un bilancino di precisione, ossia il kit necessario per lo spaccio al dettaglio, che è stato tutto sequestrato.