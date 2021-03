Quando una cosa succede per caso è fortuita, è una possibilità, tra le tante, che si verifica. Quando sempre la stessa cosa succede per caso, diventa una routine, un modus operandi. Quando, in modo reiterato, qualcuno, a una domanda seria risponde a caso per tanti mesi, IL CASO SI ROMPE e diventa dolo.

C’è una lunga lista di domande alle quali tutti i sardi non hanno ricevuto risposte. Risposte vere, si intende. Non costrutti fantastici e altri racconti. Non risposte A CASO. È evidente che si sia instaurata una routine dolosa di gestione delle obiezioni che prevede che, a una richiesta di spiegazioni precisa corrisponda, quando va bene, l’elargizione di qualche dato a caso, ritenuto, per una svalutazione delle potenzialità dell’audience in platea, sufficiente per mettere a tacere la questione.

DOMANDA: Ma davvero ci stiamo accontentando di queste risposte?

RISPOSTA: No. Noi no. Ce le ricordiamo tutte, una per una, le risposte a caso del presidente che ha rotto il caso rispondendo sempre a caso alle domande sulle gravi falle del sistema di gestione pandemia attuato dalla Regione Sardegna.

Per brevità selezioniamo le più eclatanti, dieci in tutto. Dieci come le presenze del Presidente alle sedute di Consiglio negli ultimi due anni.

1. Prima ordinanza in assoluto, 8 marzo 2020: il presidente finalmente si sveglia ed emana la prima ordinanza per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, a oltre due settimane di distanza del primo DPCM Conte (23 febbraio 2020).

DOMANDA: Presidente come mai così in ritardo?

RISPOSTA: È colpa del Governo. Segue dichiarazione dello stato di emergenza corredata da nota stampa con misure operative, cancellata poco dopo dal sito istituzionale della Regione.

2. Nuova ordinanza, 14 aprile 2020 – Solinas blinda la Sardegna: nessuna riapertura graduale. Il 29 aprile è pronta l’ordinanza per la riapertura anticipata che, però, il nuovo DPCM delegittima e blocca.

DOMANDA: Presidente ma non è che ha preso delle decisioni un po’ avventate?

RISPOSTA: È colpa del Governo (bis): nuovo Dpcm solo a vantaggio del nord Italia.

3. Scandalo mascherine. La Regione paga 15,1 milioni (più iva) alla Demar Hospital di Reggio Calabria per due milioni di mascherine chirurgiche (93 centesimi l’una), un milione di Ffp2 (5,45 euro a pezzo) e un milione di Ffp3 (7,8 euro). L’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari (che appartiene sempre alla Regione) le paga circa un terzo.

DOMANDA: Presidente ma non è che le abbiamo pagate un po’ troppo visto che a Sassari le stesse mascherine vi sono costate un terzo di quanto pagato a Cagliari?

RISPOSTA: Nessuno aveva quei pezzi a quei prezzi.

4. Passaporto sanitario: tra ospitate televisive e dichiarazioni fantasiose il presidente gioca la carta del passaporto sanitario che nel corso degli eventi (mentre il suo assessore al turismo, Gianni Chessa, dichiara che le mascherine stressano) subisce una pesante metamorfosi e si conclude, dopo l’ennesima bocciatura da parte del Governo, con la trasformazione da passaporto ad autocertificazione.

DOMANDA: Presidente ma è sicuro che sia fattibile?

RISPOSTA: Sì, ma il Governo non vuole. Ma anche no, in effetti è un progetto ambizioso.

5. Caos discoteche aperte: via libera a sagre e discoteche all’aperto con l’ordinanza n.34 del 15 luglio 2020. Il 12 agosto, però, con la nuova ordinanza non c’è la proroga per le discoteche . Il 16 agosto scatta l’allarme per un sospetto cluster locale a Porto Rotondo. Riesplodono i contagi.

DOMANDA: Ma presidente chi le ha detto di riaprire le discoteche?

RISPOSTA: Il comitato tecnico scientifico

DOMANDA: E la relazione?

RISPOSTA: Ce l’ho ma non ve la do.

L’11 novembre spunta il parere negativo del “comitato”.

6. Vicenda Tursport: la Sardegna finanzia progetto sportivo Tursport e stanzia quasi sette milioni di euro per una società fantasma.

DOMANDA: Presidente ma com’è possibile aver dato quasi 7 milioni di euro a una società che non esiste e che è stata delegittimata anche dal Coni?

RISPOSTA: Non sono stato io, è stato l’emendamento che ha modificato un testo.

7. Recovery Plan. Solinas annuncia la presentazione di 206 progetti all’Europa per la ripresa post Covid e per lo sviluppo della Sardegna. Oltre 7 miliardi di euro di risorse europee pronte per l’Isola a fronte della presentazione di progetti validi, realizzabili e in linea con le richieste dell’Europa. Per oltre due mesi i progetti restano blindati ma, poi, una fuga di notizie li desecreta e viene fuori un labirinto di proposte improbabili bocciato da Draghi che chiede qualcosa di più “europeo”.

DOMANDA: Presidente abbiamo presentato i progetti?

RISPOSTA: Sì, solo 3 o 4, ma fondamentali.

8. La Sardegna passa da zona gialla a zona arancione per un ritardo nella comunicazione dei dati corretti. Solinas fa ricorso al Tar. Il Tar boccia: la Sardegna resta arancione.

DOMANDA: Presidente ma cos’è successo?

RISPOSTA: Questi colori danneggiano le persone e le attività.

9. Flop Zona Bianca. Dal 1 marzo 2021 la Sardegna è in zona bianca, prima regione in Italia, risultato “dei tanti sacrifici fatti in questi mesi”. Solinas dichiara “Confermo il mio fermo intendimento di proteggere la Sardegna con tutti gli strumenti che possano garantire severi controlli sanitari per coloro che entreranno nel nostro territorio regionale, a tutela della salute, che non impedirà ma anzi faciliterà la libera circolazione delle persone”. Il 22 marzo la Sardegna torna in zona arancione, con picchi di contagi che eguagliano i numeri di gennaio.

DOMANDA: Presidente non avrebbe dovuto proteggere la Sardegna?

RISPOSTA: Nessun commento a riguardo. Ma via social il Presidente si preoccupa di far sapere che “Il Brotzu azzera le liste d’attesa per mammografie ed ecografie mammarie”.

10. Piano vaccinale. In Sardegna le vaccinazioni proseguono a rilento. Non ancora terminato il ciclo degli over 80, i dati dichiarano 217.699 vaccinati: Operatori Sanitari e Sociosanitari 81.301, Ospiti Strutture Residenziali 14.515, Over 80 56.092, Forze Armate 7.655, Personale Scolastico 12.597, Personale non sanitario 19.545, Altro 25.994. Risultato: 21% delle dosi somministrate in Sardegna riguardano categorie senza necessità prioritaria e solo il 30% delle dosi è stato somministrato a ultraottantenni e a pazienti cronici. Intanto in Regione girano voci di una imminente vaccinazione dei lavoratori dell’assessorato regionale alla Sanità, compresi quelli in smart working, che però salta il 29 marzo in seguito alle polemiche sollevate dopo la fuga di notizie.

DOMANDA: Presidente come mai programmiamo la vaccinazione di persone in smart working che non rientrano nelle categorie con priorità, mentre non abbiamo nemmeno ancora terminato gli over 80?

RISPOSTA: In Sardegna utilizzati oltre il 70% dei vaccini, non sappiamo se andare oltre perché potrebbero non bastare per i richiami.

Risposte a caso. Talmente tante che non sono più un caso. Dovrebbe ammettere di averlo rotto, il caso, Presidente. E in caso se ne rendesse conto, attendiamo le risposte del caso.