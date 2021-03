Il Cagliari ha votato a favore dell’ assegnazione a Sky per la trasmissione di tre gare a giornata in co-esclusiva con Dazn. Ma per il pacchetto 2 dei diritti tv sul calcio servirà un nuovo bando: sette società (Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina) si sono astenute.

E quindi fumata nera. Il Cagliari si era espresso a favore di Dazn nella precedente consultazione per il pacchetto 1, con l’auspicio però di un coinvolgimento di Sky nella successiva votazione. La società rossoblù nella votazione di ieri si è allineata pro Sky insieme ad altri dodici club. Ma è tutto da rifare.