Un testo unico sull’autismo, per accorpare le tre proposte che pendono in commissione Sanità: lo ha proposto Stefano Schirru (Psd’Az), primo firmatario di uno dei testi all’esame del parlamentino. Favorevole Diego Loi (Progressisti), autore del secondo testo mentre il terzo è a firma di Rossella Pinna (Pd).

“Lavoreremo velocemente per snellire l’articolato normativo e arrivare all’approvazione della legge”, ha detto Schirru, “questo provvedimento si rende necessario in considerazione del fatto che la Sardegna è la regione d’Europa più colpita, anche più della Finlandia, con un caso di disturbo dello spettro autistico su 46 abitanti. Il testo unico dovrà essere adeguato alle linee guida dell’assessorato, emanate di recente”.

In dirittura d’arrivo anche il testo di legge sulle società sportive storiche (PL 196), presentato da Piero Maieli (Psd’Az): su richiesta del capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau, la commissione ha deciso di chiamare in audizione l’Anci, il Coni e gli enti di promozione sportiva, per raccordare la proposta ai bisogni dei Comuni. Il presidente della commissione, Domenico Gallus, in apertura ha sollevato il problema dei microinfusori per i diabetici di tipo 1 e ha detto: “Siamo al paradosso, un paradosso che riguarda migliaia di diabetici sardi. Chi ha ricevuto il microinfusore ha anche una consistente scorta di rilevatori della glicemia. Invece, tutti i pazienti ancora senza microinfusore sono costretti a pagare di tasca i rilevatori. Una disparità priva di senso per la quale attendo l’immediato intervento dell’assessorato alla Sanità”.