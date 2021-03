Caldo fuori stagione in tutta Italia fino a venerdì, con i picchi che saranno raggiunti a Bolzano con 27-28 gradi e Firenze e Bologna con 26 (10 gradi sopra la media). Nel weekend di Pasqua, invece, le temperature sono destinate a calare di ben 8 gradi e purtroppo torneranno piogge e temporali.

Le previsioni sono del team del sito ‘iLMeteo.it’, secondo cui a causare questa breve ondata di caldo sarà la presenza dell’anticiclone africano. “I valori che si raggiungeranno – notano – saranno tipici del mese di maggio e non certo di fine marzo o inizio di aprile”. In particolare i valori termici massimi raggiungeranno picchi di 23-25 gradi su molte città del Centronord. L’alta pressione africana avvolgerà inoltre anche il resto del Paese, sia pure regalando temperature meno elevate, ma che a loro volta raggiungeranno valori non inferiori ai 19/20°C: sarà questo il trend di città come Ancona, Napoli, Cagliari, Palermo, mentre si arriverà anche fino ai 22°C su diversi tratti della Puglia. “Questa situazione anomala – osservano i meteorologi de ‘iLMeteo.it’ – è destinata a finire proprio per il weekend di Pasqua quando una perturbazione atlantica raggiungerà il Centronord causando non solo il ritorno delle piogge e dei temporali, ma anche un generale calo delle temperature che potrebbero perdere anche 8 gradi rispetto a questi giorni.