Anche Soleminis entra in zona rossa. Salgono quindi a 11 i Comuni sardi in lockdown. La sindaca Rita Pireddu ha firmato un’ordinanza della durata di due settimane, “a causa – scrive su Facebook – del crescente numero di contagi, tanti dei quali caratterizzati da forme di variante del virus. Dispiace tutto questo, perché sarà motivo di forte disagio per le famiglie che dovranno confrontarsi con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Purtroppo è il risultato di atteggiamenti non adeguati alla situazione del momento”, commenta la sindaca.

“Sarà vietato ogni spostamento da e per il Comune di Soleminis (tranne che per comprovate esigenze di lavoro, salute e reale necessità). Sarà purtroppo vietata la consumazione di alimenti all’interno di ristoranti/pizzerie/bar: sarà consentito solo l’asporto e sarà vietato stazionare nelle adiacenze di questi locali. Saranno chiuse le piazze. Sarà vietata ogni forma di attività sportiva l’unico/sportiva, anche all’aperto” scrive la prima cittadina.

Qui l’ordinanza: