C’è un’intesa nel centrodestra sul disegno di legge degli Enti locali che dovrebbe ottenere il via libera definitivo stasera in Aula. La Giunta presenterà un emendamento per la nomina di un commissario liquidatore della provincia del Sud Sardegna, con la funzione di gestire l’ingresso di 54 Comuni nella Città metropolitana di Cagliari dove però resterà alla guida l’attuale sindaco metropolitano Paolo Truzzu. E’ quanto emerge dal vertice di maggioranza al quale hanno partecipato tutti i consiglieri, il presidente della Regione e gli assessori.

L’Aula è riunita dalle 17 ed è verosimile che su questa proposta di modifica l’opposizione chiederà il ricorso al voto segreto. All’incontro del centrodestra il leader dell’Udc, come era prevedibile, ha posto la questione di tutte le nomine “non condivise” fatte in ambito sanitario e non solo, ma anche delle leggi non concordate in maggioranza. Domani se ne discuterà in modo approfondito in un altro vertice aperto però solo ai segretari di partito e che si terrà dopo le relazioni di maggioranza e minoranza sulla legge 107 relativa alla riorganizzazione della presidenza della Regione.

A proposito di 107, oggi Solinas ha detto che il rimpasto si farà non solo dopo l’approvazione di questo provvedimento e dell’assestamento di bilancio, ma anche dopo il superamento di un altro step: l’ok al disegno di legge 101 sul ripristino dei Cda negli enti. Dunque la verifica di Giunta potrebbe slittare e andare a coincidere con il riassetto delle commissioni consiliari in programma a metà mandato.