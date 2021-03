Incidente stradale questo pomeriggio a Cagliari, in via Carboni Boi all’incrocio con via Sanna Randaccio.

Una Volkswagen T-Roc condotta da una 38enne cagliaritana, proveniente da via Sanna Randaccio, ha impegnato l’incrocio regolato da Stop con via Carboni Boi e si è scontrata con una Fiat Punto condotta da una 39enne cagliaritana, diretta verso la via Amat. A seguito dell’impatto la Punto è andata ad urtare una Yaris in sosta.

Ad avere la peggio la conducente della Fiat che è rimasta ferita. Soccorsa da personale del 118 veniva, la donna è stata trasportata al p.s. ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.