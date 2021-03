“Preso atto che sono in fase di accertamento dei sospetti casi di positività al Covid-19 (nuova variante) di alcuni soggetti frequentanti la scuola primaria e secondaria in diverse scuole del territorio, il Sindaco ordina come misura precauzionale eccezionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado”. Lo comunica il sito istituzionale del Comune di Capoterra, precisando che la chiusura delle scuole avverrà dal 31/03/2021 fino all’ 11 Aprile 2021 (compreso). Quindi stop alla didattica in presenza per tutti gli alunni, che dovranno seguire le lezioni in dad.

Con la stessa ordinanza, il sindaco Francesco Dessì ordina la chiusura di tutte le ludoteche presenti nel territorio comunale e vieta l’uso dei giochi presenti nelle aree attrezzate per il gioco nei parchi comunali.

Clicca qui per leggere l’ordinanza del sindaco di Capoterra Francesco Dessì