In Sardegna sono state consegnate oggi altre 21.060 dosi di vaccino Pfizer. A darne notizia è l’assessore della Sanità Mario Nieddu. Venerdì 2 aprile invece dovrebbero essere recapitate 13.100 fiale di Moderna.

Si tratta di una parte dell’attesa consegna di 77.080 dosi prevista entro il 31 marzo e che comprende anche 35.900 vaccini di AstraZeneca. D’ora in avanti la Sardegna, come anche le altre Regioni, non avranno più l’obbligo di conservare il 30% dei farmaci che di volta in volta vengono inviati.

Entro il 12 aprile dovrebbero arrivare altre 82mila dosi di Pfizer, mentre a partire dal 19 ed entro giugno saranno consegnate circa duecentomila dosi di Johnson e Johnson. Ad oggi in Sardegna sono state somministrate 223.87 dpsi su 283.190 consegnate, ovvero il 79,1%.