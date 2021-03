Peggiora la situazione pandemica nell’isola: sono saliti a 12 infatti i Comuni sardi in lockdown. Dopo Soleminis, anche il sindaco di Bultei (Sassari) ha firmato un’ordinanza, della durata di una settimana, che istituisce le misure restrittive previste nelle zone rosse.

“La situazione attuale legata alla diffusione del virus all’interno della nostra Comunità non mi lascia alternativa – scrive il sindaco Daniele Arca su Facebook – i casi di positività si susseguono, le persone in isolamento aumentano, pertanto, sentite le istituzioni, la giunta, i consiglieri comunali e i vertici del servizio di igiene pubblica, ho emesso un ordinanza per l’istituzione della “zona rossa” sul nostro territorio comunale a partire dalle 19 di oggi e fino a martedì 6 aprile compreso. Riteniamo sia la scelta più opportuna affinché si possa intervenire con ogni mezzo a nostra disposizione per tutelare la popolazione da questa invisibile invasione, che colpisce e preoccupa la nostra Comunità, ora più che mai. Non é una decisione facile, né tantomeno indolore – conclude il sindaco di Bultei – ma risulta estremamente necessario ed urgente mettere in campo azioni più incisive a protezione della cittadinanza, specie quella più fragile”.