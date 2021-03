Nascondeva, in un locale nella sua disponibilità, 2 chili di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e una macchina per il sottovuoto e per termosaldare le confezioni da vendere: per questo un 50enne di Tortolì è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Bari Sardo, impegnati con i colleghi del Nucleo cinofili di Abbasanta nei servizi anti droga.

L’uomo, con precedenti specifici, aveva anche 750 euro in contanti e due telefoni cellulari.