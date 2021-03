Covid, Cappellacci: “Inizio a stare meglio, questo virus è subdolo”

"Massima prudenza perché è un virus subdolo che non risparmia nessuno" racconta Ugo Cappellacci nel video

“Un grazie immenso a ognuno di voi che con messaggi mi avete fatto sentire la vostra vicinanza in un momento non facile”. Sono queste le prime parole pronunciate dal deputato sardo di Forza Italia, Ugo Cappellacci, positivo al virus e ricoverato in ospedale da sei giorni.

“Mi è stata tolta la maschera da pochi minuti – dice nel video – ora ha inizio lo svezzamento con i naselli. Il peggio sembra essere passato”.

“Massima prudenza perché è un virus subdolo che non risparmia nessuno” continua. “Non fa decidere a voi la forma in cui lo prendete. Io ho preso la polmonite bilaterale. State attenti”.