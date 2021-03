Gestiva un’agenzia di pratiche auto a Sinnai da 20 anni e i clienti gli affidavano i passaggi di proprietà e altre incombenze relative alle pratiche auto; ma recentemente erano emerse incongruenze e strani e spiacevoli inconvenienti da parte di chi aveva riscontrato errati o addirittura mancati passaggi di proprietà per autoveicoli e motoveicoli in circolazione. Non è passato molto tempo prima che uno dei clienti truffati si presentasse dai Carabinieri per formalizzare una denuncia, che ha permesso ai militari di aprire un fronte investigativo dal quale con sorpresa sono emersi numerosi altri reati.

Il titolare dell’agenzia, un 58enne di Sinnai, è stato quindi controllato dai Carabinieri del paese, che non hanno tralasciato alcun settore: sono state perquisite la sede dell’Agenzia e le sue abitazioni, è stata sequestrata una consistente mole di documenti, sono state sentite decine di persone che hanno usufruito dei servizi, controllati minuziosamente molti passaggi di proprietà attraverso banche dati dedicate. I risultati delle indagini hanno così evidenziato la commissione di circa 360 truffe portate avanti nell’arco di un decennio con un semplice sistema: ricevuta una parte o tutta la somma relativa a imposte dovute per la definizione delle pratiche, ne ometteva il versamento non permettendone una regolare definizione, salvo poi procedere in tempi successivi in caso di reclami. Completavano il quadro l’apposizione di firme false su documenti e attestazioni. È stato riscontrato anche il mancato pagamento di imposte provinciali quantificato in circa 150.000 euro. I reati contestati al titolare dell’Agenzia sono tanti: si va dalla truffa al peculato, ma anche falsità ideologica in atti e sostituzione di persona.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro amministrativo dell’Agenzia e della documentazione in originale, reclamata da tempo dalle vittime, che ora potranno rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Sinnai per il ritiro della stessa e procedere successivamente alla regolarizzazione delle loro pratiche inevase.