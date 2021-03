L’Aspen – Camera di commercio ha avviato il percorso Miglioriamo Autunno in Barbagia, con l’intenzione di migliorare la manifestazione, rendere ancor più efficaci le esperienze dei visitatori e conseguire sempre più significative ricadute sul territorio. Nell’ambito dell’iniziativa, venerdì 9 aprile è in programma un workshop on line, promosso insieme al Comune di Nuoro e organizzato dalla società Poliste srl, destinato a imprese, associazioni, pro loco e cooperative che partecipano o che a vario titolo sono coinvolti nella manifestazione. Lo scopo è quello di raccogliere un utile contributo dei diversi attori attraverso osservazioni e proposte argomentate di miglioramento.

Le adesioni al workshop dovranno pervenire in Comune entro le ore 13 di martedì 6 aprile, inviando una mail all’indirizzo commercio@comune.nuoro.it.

«Accogliamo con entusiasmo e favore l’iniziativa dell’Aspen», dichiara l’assessora alle Attività produttive Elenora Angheleddu. «Ci auguriamo che le adesioni siano numerose e diano vita a una costruttiva riflessione capace di far crescere sempre di più “Autunno in Barbagia”, in modo da farci trovare pronti quando la manifestazione potrà essere organizzata in sicurezza, eventualità che tutti ci auguriamo si avveri il prima possibile».