Il Comune di Cagliari, sin dal 20 marzo 2020, ha istituito un Servizio di raccolta rifiuti dedicato alle persone positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria, che dimorano presso la propria abitazione. Attualmente il servizio viene effettuato in conformità alle indicazioni che sono state emanate dalle Regione Sardegna e dall’Istituto Superiore di Sanità.

I rifiuti prodotti presso le abitazioni di questa categoria di utenti vengono ritirati dalla sede stradale nelle giornate di lunedì e giovedì, tramite l’esposizione di sacchi adeguatamente imballati per la raccolta del secco indifferenziato già in possesso dell’utenza. Per poter accedere al servizio, gli interessati devono contattare il Centro informazioni del gestore del Servizio di Igiene urbana chiamando il numero verde 800533122, oppure inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: info@cagliariportaaporta.it .

Tutte le indicazioni sono anche riportate nel sito www.cagliariportaaporta.it, oltre che nel portale istituzionale del Comune di Cagliari: www.comune.cagliari.it .

Nel solo caso in cui l’intero nucleo familiare sia in isolamento e non possa rivolgersi a qualcuno che, oltre ad effettuare il supporto per le necessità della vita quotidiana (quale rete familiare e di vicinato) si faccia carico di ritirare i rifiuti dall’abitazione per portare gli stessi sulla pubblica via, la sinergia tra il Servizio Protezione Civile e il Servizio Igiene del suolo e Ambiente, ha consentito di attivare uno specifico servizio di ritiro al piano.

La Cooperativa sociale Nuova Cagliari Soccorso Emergenza Angeli è stata incaricata di effettuare il ritiro dall’ingresso dell’abitazione dei cittadini di cui sopra che dovranno farne richiesta contattando, anche in questo caso, il centro informazioni del gestore del servizio di igiene urbana. Utile rammentare le procedure da adottare per la raccolta dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria: