Un incontro tra i consiglieri regionali eletti nel territorio e i rappresentanti dei lavoratori appartenenti a Cgil, Cisl e Uil impegnati nel supporto ai servizi assistenziali e servizi accessori e connessi nei reparti delle Cliniche San Pietro e del Santissima Annunziata a Sassari.

La richiesta, con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio regionale Michele Pais, arriva da Antonio Piu (Progressisti), firmatario di due interrogazioni sulla situazione: «Come è noto», ribadisce Piu, «la definizione della nuova procedura d’appalto approvata dal commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, ha generato forti preoccupazioni tra i lavoratori. Il rischio è la perdita di diversi posti di lavoro in un periodo in cui il sistema sanitario è sotto pressione e la conseguente diminuzione dei servizi di assistenza nei reparti».

Nel bando, ricorda Piu, è prevista la modifica delle prestazioni richieste per l’espletamento del servizio che inciderebbe negativamente sulla possibilità dei lavoratori attualmente impiegati di essere riassorbiti dall’operatore economico aggiudicatario del nuovo appalto.

«L’incontro», conclude l’esponente dei Progressisti, «deve essere anche l’occasione per affrontare le problematiche relative all’altra importante vertenza attualmente in atto a Sassari, quella sui servizi di gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi a favore degli utenti del Dipartimento di salute mentale dell’ATS e in particolare dei pazienti psichiatrici di Rizzeddu».