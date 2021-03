Il generale Francesco Paolo Figliuolo sbarcherà a Cagliari giovedì 1 aprile e per l’occasione, inaugurerà il secondo hub a Cagliari dedicato alla vaccinazione anti-Covid. Anche il nuovo centro si trova alla Fiera, nel padiglione a fianco a quello dedicato al primo hub.

Rispetto a quest’ultimo sarà leggermente più piccolo, tale da consentire la somministrazione di 800 vaccini al giorno, sarà invece simile l’organizzazione “modulare” degli ambienti dedicati alle fasi della vaccinazione. A quanto si apprende, l’hub operativo da domani sarà strategico soprattutto in vista delle inoculazioni delle seconde dosi dei farmaci.

La visita del generale Figliuolo servirà per fare il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione in Sardegna, che oggi ha aperto alle adesione degli anziani over 77 senza esenzioni per patologia.