I Carabinieri della Sezione Radiomobile del della Compagnia di Lanusei (Nu), nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno trovato in località “Birdesu” a Girasole, un secchio in plastica nascosto tra la macchia mediterranea contenente boccioli di marijuana per un peso di 323 grammi.

Sono state avviate le indagini per risalire al proprietario dello stupefacente.