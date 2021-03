Un’estate in Sardegna perfetta anche per le famiglie con persone disabili. Con uno spazio studiato per poter fare tutto. Senza dovere mai chiedere niente. Il test – appena le generali condizioni epidemiologiche lo consentiranno – sarà al 4 Mori Village di Muravera: una nuova area adiacente alla struttura già attiva, sarà progettata sia sotto il profilo del paesaggio sia dal punto di vista degli alloggi, per vivere con serenità una vacanza inclusiva.

La proposta parte dall’associazione sarda “Il Sogno Spettacoloso” di Maurizio Porcu, specializzata nell’ideazione e pianificazione di costruzioni e di servizi che possano essere “per tutti e per ciascuno”. Un’iniziativa nata anche grazie a Crippaconcept, da anni nel settore del design per il turismo cosiddetto glamping, mix tra la vita da campeggio e i servizi da hotel, che ha messo a disposizione dei progettisti il suo nuovo modello Wonderland, pensato apposta per le famiglie con bambini.

Gli studenti delle facoltà di Ingegneria Civile e Architettura hanno affrontato in due fasi il percorso di progettazione, promosso dal bando dall’Università di Pavia “International Summer e Winter School di Ateneo” con il supporto di Crippaconcept, del 4 Mori Family Village e con la partecipazione dell’Università di Cagliari, dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e con la collaborazione dell’associazione “Il Sogno Spettacoloso” e di Cagliari Accessibility Lab. Primo premio ex aequo con altri colleghi della penisola a tre studenti dell’Università di Cagliari. Ora si aspetta solo l’estate. E una tregua della pandemia.