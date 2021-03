Il presidente francese, Emmanuel Macron, in un discorso alla tv ha lanciato un appello alla “mobilitazione generale nel mese di aprile”, 30 giorni durante i quali “si giocherà molto” nella battaglia contro la pandemia.

Macron ha annunciato che tutta la Francia passa tutta in zona rossa.

Le regole di “allerta rafforzata” disposte per la regione di Parigi e altri 18 territori “saranno estese in tutto il paese”, compresa la chiusura dei negozi non essenziali e il coprifuoco dalle 19.