“I temi su cui si gioca la partita sono due: l’arrivo dei vaccini e i vaccinatori”. Lo ha dichiarato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio che, insieme al generale Figliuolo, ha visitato i due hub destinati alla vaccinazione che si trovano a Cagliari.

“Dobbiamo capire con la Regione Sardegna come implementare le forze in campo: medici di famiglia, odontoiatri, specializzandi, farmacie, tutto ciò che il sistema governativo ha potenziato”. Nell’Isola, ha aggiunto, “le strutture a contorno ci sono, questa è una terra in cui la protezione civile regionale ha investito molto, sono stato alla direzione generale dove ho vito passi importanti fatti negli ultimi anni”. Poi ha concluso, “il sistema di protezione civile regionale è a supporto, con quello nazionale abbiamo attivato l’attivabile, dobbiamo continuare così”.

Oltre a Curcio e al generale Figliuolo, alla vista dei due hub alla Fiera di Cagliari erano presenti anche il governatore della Sardegna Christian Solinas e l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.

Obiettivo 11mila vaccini al giorno

“Speriamo di poter crescere verso la fine di aprile e di attestarci attorno agli 11-10.000 vaccini al giorno – ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas ai micorofoni – per poi arrivare a regime ai 17.000 non appena entreranno anche i Johnson & Johnson”.

Nel frattempo il presidente della Regione ha annunciato l’imminente apertura di un altro hub a Quartu Sant’Elena, terza città dell’Isola e che la Regione cercherà “ulteriori collaborazioni anche con il terzo settore del volontariato come la rete Ad Adiuvandum (che sta proseguendo l’attività di screening di massa, ndr) per raggiungere l’intero territorio regionale”.