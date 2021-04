Un caso di positività al Covid-19 è stato registrato tra il personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Oristano. Per la giornata di oggi e per domani è stata disposta la chiusura dell’ufficio. Il personale entrato in contatto con il soggetto positivo verrà sottoposto a tampone. Martedì, una volta eseguite le necessarie attività di sanificazione ed effettuati i controlli sanitari sul personale dipendente – spiega una nota del Comune -, salvo contrattempi, l’ufficio potrà riaprire.

Tra ieri sera e questa mattina sono stati segnalati altri nuovi casi nelle scuole cittadine che comunque sono già chiuse per le vacanze pasquali. In considerazione del nuovo aumento dei contagi questa mattina il Sindaco Lutzu ha riunito a Palazzo degli Scolopi l’unità comunale di crisi per un esame della situazione.