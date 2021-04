Bancali, Garante detenuti: “Un solo funzionario pedagogico in carcere, situazione è pericolosa”

La situazione all’interno del carcere sassarese di Bancali è pericolosa. Lo ha affermato il Garante Territoriale dei Diritti delle Persone Private della Libertà, Antonio Unida. Come spiega nel video, “su un fronte di 391 persone detenute c’è un solo funzionario giuridico pedagogico. Non si può più andare avanti in queste condizioni”.

“Da sola la funzinaria non può gestire l’immane lavoro che questo delicato ruolo comporta”, sottolinea il Garante. “Oltre ai detenuti comuni, ci stanno delle sezioni molto particolari quali sono i 41/bis, gli AS2 islamici, i protetti, la Sezione femminile. Tutte queste sezioni richiedono continuamente i colloqui di sostegno, colloqui per i ‘nuovi giunti’ (arrivi dalla libertà) che servono per definire importanti documenti”. Insomma, spiega ancora Unida, “vi è un flusso molto importante e pericoloso in struttura di giovani adulti con problematicità molto particolari, e detenuti con disagio psico-sociale. Ripeto la situazione è incandescente”.

“La situazione inizia a preoccuparmi seriamente” ribadisce “è solo una persona, seppur molto brava, ma non riesce neanche più a fare l’ordinario”, conclude.